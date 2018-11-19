"Хочу положительно влиять на керлинг". Олимпийский чемпион извинился за пьяный дебош во время матча

Канадский керлингист Райан Фрай, которого сняли с этапа Мирового тура в канадском Ред-Дире за пьяный дебош во время матча, извинился за свое поведение. По его словам, он постарается больше так не поступать.

Ранее стало известно, что олимпийский чемпион вышел на матч в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним были дисквалифицированы его партнеры по команде, которые тоже были пьяными.

– Я хотел бы извиниться перед болельщиками, участниками и организаторами, – цитирует Фрая CBC. – Я приехал на соревнования, что играть и получать удовольствие. Мои действия были абсолютно неуважительны и вызвали недоумение. Комитет абсолютно прав, что дисквалифицировал меня.

Я позволил себе потерять контроль и осокорбил людей своим поведением. Хочу лишь извиниться перед всеми лично.

Я сделаю необходимые шаги, чтобы это не повторилось вновь. Сделаю все, чтобы стать лучшей версией себя. Хочу делать положительный вклад в спорт и сообщество керлинга, который я так люблю.