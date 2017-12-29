Галкина задумалась о возобновлении карьеры

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев не исключил, что Екатерина Галкина вернется в спорт. Также он подчеркнул, что любые беспочвенные обвинения в сторону российских спортсменов и впредь будут оспариваться его организацией в суде.

– По Галкиной вопрос закрыт, – цитирует "Р-Спорт" Свищева. – Мы жестко отреагировали на аккуратный вброс insidethegames, что якобы наша спортсменка подозревается. Мы резко отреагировали, что будем судиться. Галкина ничего запрещенного не употребляла. Нам международная федерация ответила, что разбирательств никаких нет. Мы считаем, что это провокация. После этого проблем, слава богу, нет.

Мы официально написали о том, что будем судиться. Они написали серьезное обвинение, и спортсмен, и федерация имеют право ответить адекватно. Через прессу мы ответили, что, если повториться подобная информация, то мы будем соответственно действовать. К Галкиной претензий нет, мы с ней в постоянном контакте. Мы надеемся, что она вернется в спорт. По крайней мере, она начала активно об этом задумываться. Мы всегда рады ее видеть.

Екатерина Галкина: "Обвинения в мой адрес – какая-то нелепость"