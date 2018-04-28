Дмитрий Свищев: "Серебро Комаровой и Горячева - колоссальный успех"

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев похвалил Марию Комарову и Даниила Горячева с серебром чемпионата мира в миксте. В финальном матче Комарова и Горячев уступили Швейцарии (6:9).

- Поздравляю ребят, которые только недавно были пионерами на чемпионате мира и уже стали призерами турнира. Это колоссальный успех их, тренера, а также заслуга старших товарищей Брызгаловой и Крушельницкого, которые тренировались вместе несколько лет, - цитирует ТАСС Свищева. - Наша федерация неплохо отработала сезон, принеся две медали чемпионатов мира. Напомню, что керлинг - это игровой вид спорта, где очень тяжело завоевать награды. Я поздравляю всех причастных к этим успехам. Каждый день я вижу, как растет интерес к нашему виду спорта.