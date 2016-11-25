Дмитрий Свищев: "Россиянки победили в полуфинале чемпионата Европы на молодости и энтузиазме"

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев подчеркнул, что женская сборная России может рассчитывать на победу на чемпионате Европы. Команда скипа Виктории Моисеевой сегодня в полуфинале обыграла Шотландию - 11:6.

- Команда Шотландии – опытная и титулованная, - цитирует "Р-Спорт" Свищева. - Может быть, именно это ее и подвело. Наши девчонки на молодости и энтузиазме обыграли шотландок. В группе мы им проиграли, а в полуфинале нашей команде терять было нечего. Плюс соперницы допустили намного больше ошибок, которые наши девчонки классно и оперативно реализовывали. Если девушки в финале покажут такую же легкую и свободную игру, подкрепленную такой хорошей спортивной злостью, то все может быть.

Выход в финал - это очень хороший результат! То, что наша вторая национальная команда, которая на данный момент уже является первой, доказала, что может играть в финале, говорит о том, что уровень российского керлинга – это не только Анна Сидорова, но и Вита Моисеева, еще как минимум пять девушек. Это говорит о том, что керлинг в России развивается, что это уже не экспериментальный для нас, а модный, эргономично развивающийся вид спорта, который получил поддержку.