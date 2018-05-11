Дмитрий Свищев: "Причина допинга Крушельницкого – точно не любовный треугольник"

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев назвал возможную дату заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Александра Крушельницкого, в допинг-пробе которого на Олимпиаде в Пхенчхане был обнаружен мельдоний.

– Пока точной даты еще нет, – сказал Свищев. – Сегодня для суда мы подготовили все документы, я их подписал. Наши адвокаты их отправили в CAS. Прежде чем будет известна дата, должны пройти определенные процедуры. Я думаю, это будет июнь.

Функционер также назвал основную версию того, как мельдоний мог попасть в его допинг-пробу.

– По собственной воле Крушельнцкий его точно не употреблял, – уверен Свищев. – В организме следы есть, то есть он его употребил, но не специально. Мы прошли процедуры на детекторе лжи, были проведены следственные действия, присутствовали адвокаты. С Александра сняты все подозрения. Сейчас единственная версия – внешний источник. У нас есть небольшой круг подозреваемых, но что самое важное – это не спортсмены, не товарищи по команде. То есть версия о любовном треугольнике, о чем писали в прессе, отпала. Кто именно эти подозреваемые, я сказать пока не могу. (Михаил ПОТАПОВ)