Брызгалова впервые выступит в дабл-мискте без Крушельницкого

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев сообщил, что международный турнир по керлингу среди смешанных пар Arctic Cup в Дудинке (Красноярский край) станет первым для Анастасии Брызгаловой в дисциплине дабл-микст после дисквалификации ее основного партнера Александра Крушельницкого. Соревнования пройдут 24-27 мая.

- В этом году на международных соревнованиях в Дудинке, куда приезжают лучшие спортсмены мира, будет участвовать Брызгалова, но без Крушельницкого. Ее партнером будет Алексей Тимофеев. Это будет первый официальный турнир для Брызгаловой в дабл-миксте после Олимпиады, - цитирует ТАСС Свищева.

Крушельницкий в паре с Брызгаловой стал бронзовым призером Олимпийских игр в Пхёнчхане в дабл-миксте. Позднее в допинг-пробе спортсмена, взятой на Олимпиаде, был обнаружен мельдоний, Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал его результаты, показанные на Играх-2018. Крушельницкий и Брызгалова были лишены бронзовых медалей, спортсмену грозит четырехлетняя дисквалификация.