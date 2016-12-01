Вратарь "Шапекоэнсе" Нивалду объявил о завершении карьеры

Вратарь "Шапекоэнсе" Нивалду, который не полетел вместе с командой на матч финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ", объявил о завершении карьеры, утверждает The Telegraph. Данное решение он принял в связи с авиакатастрофой, в результате которой погибли почти все игроки клуба. 42-летний страж отсутствовал на борту самолета, так как хотел, чтобы его 300-й матч за "Шапекоэнсе" прошел на домашнем стадионе.

Ранее сообщалось, что лайнер, на борту которого находилась команда, потерпел крушение из-за недостатка топлива.