09:19 | ХРОНИКА

Самолет "Шапекоэнсе" потерпел крушение из-за недостатка топлива

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Начальник службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонилья подчеркнул, что лайнер, на борту которого находились игроки "Шапекоэнсе" потерпел крушение из-за недостатка топлива.

 
29 ноября игроки "Шапекоэнсе" праздновали выход в финал Южноамериканского кубка."Шапекоэнсе": страшный финал перед финалом

Самолет, летевший на первый матч финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ", разбился 29 ноября, на борту судна находилось 77 человек. Напомним, в авиакатастрофе выжили шесть человек, трое из которых - игроки "Шапекоэнсе".

- В результате осмотра мы заметили, что у самолета не было топлива, - приводит Lider Web слова Бонильи. - Поэтому нами был инициирован процесс расследования, чтобы выяснить причину нехватки горючего при катастрофе. Согласно международным стандартам, лайнер должен иметь дополнительное количество топлива, которого должно хватить минимум на 30 минут полета. К сожалению, у самолета не было горючего на случай непредвиденных обстоятельств.

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