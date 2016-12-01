Самолет "Шапекоэнсе" потерпел крушение из-за недостатка топлива

Начальник службы авиационной безопасности гражданской авиации Колумбии Фредди Бонилья подчеркнул, что лайнер, на борту которого находились игроки "Шапекоэнсе" потерпел крушение из-за недостатка топлива.

Самолет, летевший на первый матч финала Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ", разбился 29 ноября, на борту судна находилось 77 человек. Напомним, в авиакатастрофе выжили шесть человек, трое из которых - игроки "Шапекоэнсе".

- В результате осмотра мы заметили, что у самолета не было топлива, - приводит Lider Web слова Бонильи. - Поэтому нами был инициирован процесс расследования, чтобы выяснить причину нехватки горючего при катастрофе. Согласно международным стандартам, лайнер должен иметь дополнительное количество топлива, которого должно хватить минимум на 30 минут полета. К сожалению, у самолета не было горючего на случай непредвиденных обстоятельств.