14:32 | ХРОНИКА

Валерий Карпин: "Обещаю донести до коллег на ТВ все, что знаю о футболе"

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Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин рассказал о своем назначении на должность главного редактора футбольных трансляций Дирекции спортивных трансляций "Матч ТВ". Он добавил, что намерен использовать весь свой опыт.

– Я очень рад этому назначению, – приводит пресс-служба телеканала слова Карпина. – Уверен, что смогу сохранить все лучшее, что команда "Матч ТВ" наработала в сфере футбольных телетрансляций, и постараюсь привнести новые стандарты работы с футбольной аналитикой, чтобы зритель оставался всегда с нами и интерес к спортивному телесмотрению только усиливался.

Обещаю все самое интересное и важное, что знаю о футболе и как игрок, и как тренер, донести до коллег, раскрыть молодым сотрудникам профессиональные секреты мастерства и высоко держать планку лидера спортивных трансляций, которым является "Матч ТВ".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alex-ls

надеюсь теперь все комментаторы будут за Спартак?

15:26

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