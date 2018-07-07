Тренер извинился перед родителями детей, застрявших в пещере в Таиланде

Эккапол Чантавонг, тренер юных футболистов, которые с 23 июня заблокированны в затопленной пещере Кхал Луанг в Таиланде, обратился к родителям своих подопечных, сообщает NDTV. Письмо с извинениями он передал через дайверов.

Напомним, 12 тайских школьников и их 25-летний тренер оказались в ловушке из-за сильных дождей. Военно-морские силы страны ищут способы их спасения.

- Хочу сказать всем родителям, что дети в порядке, - говорится в письме Чантавонга. – Я обещаю сделать все, чтобы защитить их. – Спасибо за вашу моральную поддержу, и я прошу у вас прощение.

Ранее власти Таиланда отказались от помощи России, а свой способ спасения заблокированной группы предложил известный предприниматель Илон Маск.

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