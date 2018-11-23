Суд арестовал бывшего начальника ЦСКА Барышева

Московский гарнизонный военный суд в пятницу заключил под стражу на два месяца бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева. Он обвиняется в получении взяток на 23,5 миллиона рублей.

- Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Барышеву меры пресечения в виде содержания под стражей, - приводит ТАСС слова судьи. - Сумма закупок для организации игр составила около 250 млн рублей, сумма взяток и мошеннических действий составила 23,5 млн рублей.

Барышев ранее заявил, что стал "жертвой оговора".

Отметим, что Барышев обвиняется по трем эпизодам получения взяток (по ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 23,5 млн рублей. По версии следствия, взятки Барышев получал в 2016 году, будучи организатором III Всемирных игр военнослужащих в Сочи. Согласно материалам дела, взятки давали Барышеву частные компании за победу в тендерах на поставки услуг и товаров, требовавшихся для организации игр.

Барышев возглавлял общество ЦСКА с 2014 по 2017 год. В мае 2017 года он был назначен начальником Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ.