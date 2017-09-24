Стали известны подробности убийства бывшего хоккейного вратаря Толмачева

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что дочь бывшего вратаря сборной СССР и ЦСКА Виктора Толмачева, задержанная по подозрению в убийстве отца, нанесла ему не менее двух ударов ножом. По ее словам, следствие пока не установило, в какой именно период времени было совершено убийство.

Отметим, что Иванова не раскрывала личность убитого, однако, по информации агентства, им является именно Толмачев.

- По версии следствия, женщина в неустановленный следствием период времени, но не позднее 22 сентября 2017 года, находясь в квартире жилого дома по Открытому шоссе в Москве совместно со своим отцом, нанесла ему не менее двух ударов ножом в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина 1939 года рождения скончался на месте, - цитирует "Р-Спорт" Иванову.

Напомним, Толмачев провел в составе сборной СССР 10 матчей. До 1962 года он выступал за калининский СКА, после чего перешел в ЦСКА. После ухода из армейского клуба защищал цвета воскресенского "Химика".