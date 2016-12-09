Спонсор Кузнецовой проиграл суд Майклу Джордану

Компания Qiaodan Sports проиграла в Верховном народном суде КНР Майклу Джордану в деле об авторских правах, сообщает The New York Times. Суд постановил, что спортсмену принадлежат права на его имя, независимо от языка, на котором оно пишется. Qiaodan Sports использовала имя легендарного баскетболиста в китайской транслитерации. А их логотип похож на лого серии Джордана и Nike.

Также суд решил, что клиенты компании не ассоциировали ее с Джорданом. Отметим, что Qiaodan Sports, в частности, спонсирует первую ракетку России Светлану Кузнецову.