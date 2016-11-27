13:31 | ХРОНИКА

СК в Москве начал проверку после гибели Елисеева

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Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что начата доследственная проверка гибели сорвавшегося с балкона квартиры на 12-м этаже на северо-западе Москвы победителя шахматного турнира Moscow Open-2016 Юрия Елисеева. По ее словам, в квартире с гроссмейстером находились его знакомые, которые стали свидетелями произошедшего. По данному факту столичные следователи проводят проверку, устанавливаются все причины и обстоятельства трагедии.

 
Юрий ЕЛИСЕЕВ.Смертельный паркур гроссмейстера: почему погиб Юрий Елисеев

– Вечером 26 ноября, находясь в квартире жилого дома, расположенного по Пятницкому шоссе в городе Москве, 20-летний молодой человек решил перелезть из окна 12-го этажа на балкон той же квартиры, однако не удержался и сорвался вниз, – цитирует "Р-Спорт" Иванову. – От полученных травм он скончался на месте.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/chess/20161127/1112840458.html

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