Рабочая группа по импортозамещению в спорте будет создана при комитете Госдумы

Рабочая группа по импортозамещению в сфере спорта и туризма будет создана при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Об этом сообщил его председатель Михаил Дегтярев.

В рабочую группу войдут члены комитета, а также представители Минспорта, Минпромторга, Минэкономразвития и других ведомств.

Было принято решение инициировать обращение к правительству с предложением активизировать работу межведомственной рабочей группы по импортозамещению оборудования и инвентаря на строящихся и реконструируемых объектах спорта в субъектах РФ, включив представителей комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Согласно справочным материалам комитета, объем рынка спортивных товаров в России по итогам 2017 года составил порядка 550 миллиардов рублей.