Праздник зимнего спорта Eurosport и "Дом.ru" собрал 3500 человек

10 февраля в Санкт-Петербурге на открытом катке спорткомплекса "Хоккейный город прошел "Праздник зимнего спорта с Eurosport и "Дом.ru", в котором приняли участие 3 500 человек. Жители и гости города получили возможность попробовать себя в разных зимних видах спорта.

Специальным гостем праздника стала титулованная российская фигуристка Ирина Слуцкая. Она провела мастер-класс для юных фигуристов – учеников школы фигурного катания, а также устроила показательное выступление. В течение дня все желающие могли присоединиться к мастер-классам по керлингу, пострелять в лазерном тире из биатлонной винтовки, покататься на коньках или с большой горки на ватрушках, а также сфотографироваться в фотозоне Eurosport и "Дом.ru".