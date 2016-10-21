Патрик Хикки нуждается в операции на сердце

71-летнему Патрику Хикки, ранее занимавшему пост главы Национального олимпийского комитета Ирландии (OCI), Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) и члена МОК, требуется операция на сердце. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ЕОК Янез Кочиянчич. По его словам, нужно позволить экс-чиновнику вернуться в Ирландию.

- Патрик Хикки находится не в лучшем состоянии здоровья, - цитирует Кочиянчича insidethegames.biz. - Его здоровье ухудшается. У него проблемы с сердцем, и ему нужна операция. Врачи считают, что ее следует сделать в Ирландии. Мы хотели бы, чтобы власти приняли эту ситуацию очень серьезно и позволили ему вернуться в Ирландию.

Напомним, что Хикки подозревается в незаконной продаже билетов на Олимпийские игры-2016. Он был арестован во время Игр в Рио вместе с рядом соратников. Впоследствии чиновника переместили из тюрьмы под домашний арест, но забрали паспорт, чтобы он не мог покинуть Бразилию.