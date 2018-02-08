Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева заявил в суде о своей невиновности

Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева Анар Аллахверанов на судебном заседании в Хабаровске заявил о своей невиновности. При этом он принес извинения семье погибшего чемпиона мира и Европы.
– Вину в убийстве не признаю, – цитирует ТАСС Аллаверханова. – Не мог предположить, что после драки он умрет. Очень сожалею и раскаиваюсь. Я извиняюсь перед семьей.
Драчев погиб 20 августа 2017 года во время драки с Анаром Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска. Между участниками драки были три стычки, в ходе последней Аллахверанов ударом ноги с разворота сбил Драчева на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком. После гибели оппонента Аллахверанов скрылся, спустя месяц он явился с повинной и заключен под стражу.
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ВеликийПашаБуре
Это показывают каждое утро по субботам и воскресеньям. юфс,белатор,мма - на канделаки тв. Мужик падает,второй лежачего добивает. Папаши спросонья ахают, детишки запоминают.
17:02
Бней Иегуда
2 года отсидит, как и Мирзаев и выйдет.) Если деньги есть.) В России для мажоров закон не писан!)
12:38
Ратиборец
V0VaN, минимум, на что могут переквалифицировать, так на 111 ч. 4 УК РФ. Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. До 15 лет лишения свободы. Так что не надо изначально ныть про нашу страну и заговоры.
12:31
Avon151281
Какая такая неосторожность. Есть видео где он ударил ,чел упал и отключился. И ничего бы не случилось кроме сотряски,если бы этот не побежал добивать и пробивать голову челу без сознания. Только если подделают справку что умер от первого удара головой об асфальт...
12:27
Бней Иегуда
Драчёв сам виноват, и сам преступник, такой же как и обвиняемый! Нужно было не ввязываться в хулиганскую драку, а немедленно обратиться в полицию. А вообще нормальные люди спят в это время, а не шляются в подвыпившем виде по сомнительным забегаловкам в поисках приключений.)
12:25
V0VaN
выработали позицию защиты, со всеми с кем надо -договорились, всем, кому надо - занесли... процесс максимально затянут, переквалифицируют на "неосторожность" и отпустят... обычное дело для таких в нашей стране
12:20