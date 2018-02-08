Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева заявил в суде о своей невиновности

Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева Анар Аллахверанов на судебном заседании в Хабаровске заявил о своей невиновности. При этом он принес извинения семье погибшего чемпиона мира и Европы.

– Вину в убийстве не признаю, – цитирует ТАСС Аллаверханова. – Не мог предположить, что после драки он умрет. Очень сожалею и раскаиваюсь. Я извиняюсь перед семьей.

Драчев погиб 20 августа 2017 года во время драки с Анаром Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска. Между участниками драки были три стычки, в ходе последней Аллахверанов ударом ноги с разворота сбил Драчева на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком. После гибели оппонента Аллахверанов скрылся, спустя месяц он явился с повинной и заключен под стражу.