"Нужны профи, а не спецназ". Российский спелеолог о спасении детей в пещере

Спелеолог-подводник с 25-летним стажем Георгий Сапожников из Екатеринбурга поделился своим мнением о том, почему мог погибнуть отставной спецназовец из Таиланда, участвовавший в операции по спасению заблокированных в пещере футболистов и тренера из детской команды.

– Ни у кого из нас нет достоверной информации о том, что произошло на самом деле, – подчеркнул Сапожников. – Есть только то, что опубликовали в СМИ. Якобы человек умер от нехватки кислорода. Первое, что нужно отметить – в пещере ныряют на дыхательной смеси на основе кислорода или на воздухе. Второе, спецназовец мог не являться подготовленным человеком. Он обучался для работы в открытой среде. Он, скорее всего, не был обучен для работы в надголовных средах. В связи с этим у него могло не быть нужных навыков по контролю за газом, по работе с ходовыми концами, по работе в узком пространстве, по работе в отсутствии видимости и в условиях сложной навигации в пещере. Не могу утверждать, но предполагаю, что этому он обучен не был. Наверняка, он был прекрасным специалистом в других областях, но, возможно, серьезного опыта в подводных пещерах у него не было.

В Таиланде постоянно используют спецназовцев для проведения спасательных работ. Они очень активные, героические люди, привыкшие жертвовать собой. Понимаете, у них задача одна: достичь поставленной цели даже ценой собственной жизни. Спасти во что бы то ни стало. Возможно, это не всегда удачно, и лучше вместо спецназовцев использовать профессиональных спелеоподводников – спасателей. Все спелеоподводники в первую очередь работают над безопасностью. Не удивительно, что первыми к заблокированным людям прошли настоящие спелеологи, которые занимаются этой деятельностью не один десяток лет.

Таиланду предлагали свою помощь опытнейшие спелеологи из Франции, США, Великобритании, России, других стран, которые готовы были приехать туда за собственные деньги и со своим оборудованием. Чем нагонять туда тысячи военных, лучше пригласить полсотни профессионалов, которые бы спасли детей. Не попытались спасти, а именно сделали бы это. (Андрей ШИТИХИН)

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