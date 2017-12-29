На 75-м году жизни скончался Геннадий Селезнев

После продолжительной болезни 27 декабря на 75-м году жизни скончался заслуженный тренер России, судья по пулевой стрельбе Геннадий Селезнев. Ранее он возглавлял команду пулевой стрельбы в Хабаровске, работал судьей на соревнованиях, в том числе и на Всемирной летней Универсиаде в Казани.

"Коллегам, спортсменам и тренерам Геннадий Селезнев запомнился как отзывчивый человек, искренне любящий стрелковый спорт. Коллектив Стрелкового союза России выражает искренние соболезнования, родным, близким, знакомым Геннадия Григорьевича. Память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто его знал", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Стрелкового союза России.