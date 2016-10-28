Колобков встретился с представителями федераций зимних видов спорта

Министр спорта РФ Павел Колобков провел встречу с представителями федераций зимних видов спорта, сообщает "Р-Спорт". На встрече обсуждалась подготовка к предолимпийскому сезону и проведение международных соревнований в России.

- Мы познакомились, поскольку раньше не так плотно работали с Колобковым, - сказала президент ФЛГР Елена Вяльбе. - Посидели, пообщались, рассказали о своих проблемах, о том, чего ожидаем от этого сезона - у всех впереди чемпионаты мира. Были какие-то общие вопросы. Ну и много по поводу антидопинга, того, как идет работа.

- Мы обсудили все проблемы с новым министром, - добавил глава ФФККР Александр Горшков. - Без проблем никогда не бывает, для того и проводятся подобные встречи, чтобы обсудить их решение. Ситуация обсуждалась вся в комплексе, мы обсудили рабочие вопросы: подготовку к Олимпийским играм, а также к конкретно этому сезону.