Из кабинета председателя общества "Спартак" украли 690 тысяч рублей

Неизвестный похитил 690 тысяч рублей из кабинета председателя спортивного общества "Спартак" в московском районе Замоскворечье, сообщает ТАСС. По словам источника, заявителем выступил предприниматель Сергей Козлов. По его словам, деньги были похищены из сумки, оставленной в кабинете председателя общества. Возбуждено уголовное дело.

"14 ноября в полицию поступило заявление о краже денег в кабинете председателя спортивного общества "Спартак". Всего похищено 690 тысяч рублей", - сказал представитель правоохранительных органов.