Исинбаева сфотографировалась с Марадоной

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала фотографию с легендарным нападающим Диего Марадоной. "С легендой мирового футбола Диего Марадона!", – подписала фотографию в Instagram председатель наблюдательного совета РУСАДА.

С легендой мирового футбола Диего Марадона! With legend of the world football Diego Maradona!!! #Isinbaeva pic.twitter.com/RW66KnxdV9 – Yelena Isinbaeva (@yelenaisinbaeva) 8 января 2017 г.