23:39 8 января | ХРОНИКА

Исинбаева сфотографировалась с Марадоной

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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева опубликовала фотографию с легендарным нападающим Диего Марадоной. "С легендой мирового футбола Диего Марадона!", – подписала фотографию в Instagram председатель наблюдательного совета РУСАДА.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy

Старается, работает. На благо российского спорта. Молодец.

23:58 8 января

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