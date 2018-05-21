Голодец представила Колобкова коллективу Минспорта РФ

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец в понедельник представила назначенного министра спорта Павла Колобкова коллективу Минспорта РФ.

18 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Колобкова министром спорта. В прошлом составе правительства Колобков также занимал пост министра спорта, на который он был назначен 19 октября 2016 года.

- Сегодня у нас очень важное событие, первый день работы нового правительства, - цитирует ТАСС Голодец. - И я хочу представить нового министра спорта Колобкова Павла Анатольевича.

Перед нашей системой развития спорта стоят серьезные задачи: число людей, занимающихся спортом в нашей стране, должно достичь 55 процентов. Физкультура должна стать инструментом улучшения качества жизни, спорт должен быть доступным для всех категорий. Наши достижения в массовом спорте и спорте высших достижений зависят от организации работы на всех уровнях. Минспорт, его единая команда приложит все усилия, чтобы в ближайшие шесть лет ситуация улучшилась.

- Минспорт является своеобразным штабом отрасли, формирует и отвечает за реализацию государственной политики в сфере спорта, - отметил Колобков. - В майском указе президента поставлена задача достичь 55 процентов вовлеченных в спорт. Эта задача требует от нас постоянной целенаправленной и вдумчивой работы. Мы готовы к этой работе, уверен, что в тандеме мы эти задачи решим.