13:14 25 августа | ХРОНИКА

Елена Исинбаева: "Никто не может выдвигать меня на пост министра спорта"

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева назвала глупостями идею кандидата одной из партий, предложившего выдвинуть спортсменку на пост министра спорта России. Напомним, что во время Олимпиады-2016 Исинбаева объявила о завершении профессиональной карьеры.

– Это глупости. Я не буду ничего этого комментировать, – цитирует РИА "Новости" Исинбаева. – Я ни в каких политических партиях не состою, и выдвигать меня никто не может.

Дополнительная информация

https://ria.ru/sport/20160825/1475238927.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Max2015

по уровню некомпетентности она прошла бы однозначно!

13:32 25 августа

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