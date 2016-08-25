Елена Исинбаева: "Никто не может выдвигать меня на пост министра спорта"

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом россиянка Елена Исинбаева назвала глупостями идею кандидата одной из партий, предложившего выдвинуть спортсменку на пост министра спорта России. Напомним, что во время Олимпиады-2016 Исинбаева объявила о завершении профессиональной карьеры.

– Это глупости. Я не буду ничего этого комментировать, – цитирует РИА "Новости" Исинбаева. – Я ни в каких политических партиях не состою, и выдвигать меня никто не может.