Александр Карелин - претендент на пост президента ОКР?

Трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин входит в число кандидатов на пост президента Олимпийского комитета России, сообщает RT. Ранее в рамках форума "Россия – спортивная держава" во Владимирской области Президент России Владимир Путин заявил, что глава ОКР Александр Жуков хочет сосредоточиться на работе в Государственной Думе, где чиновник получил кресло первого заместителя председателя.

Карелин баллотировался в Госдуму от партии "Единая Россия". Помимо этого советский и российский борец занят активной деятельностью в собственном фонде, который занимается "развитием и популяризацией школы греко-римской борьбы и олимпийских видов спорта". 9-кратный чемпион мира не занимал должностей в каких-либо спортивных федерациях, сразу по окончании спортивной карьеры начав политическую деятельность.

По информации СМИ, в число кандидатов на пост Президента ОКР в случае ухода с занимаемой должности Александра Жукова также входят двукратная олимпийская чемпионка, член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева, четырехкратный олимпийский чемпион, бывший член МОК Александр Попов и олимпийский чемпион, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.