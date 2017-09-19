1,5 миллиарда рублей выделено на строительство спортивных объектов на Алтае, в Туве и Карачаево-Черкесии

Около 1,5 миллиарда рублей выделено на реконструкцию и строительство спортивных объектов в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии и Туве, сообщает пресс-служба кабмина. Отмечается, что в 2017 году будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на софинансирование вложений в объекты государственной собственности субъектов Федерации, не включенные в федеральные целевые программы, в размере 1499,5 миллиона рублей.

"Подписанным распоряжением эти средства распределяются на реконструкцию стадиона "Нарт" в городе Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика) – 651,9 миллиона рублей, строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант" (Республика Алтай) – 367,6 миллиона рублей, спортивно– культурного центра (Республика Тыва) – 480 миллионов рублей", – говорится в документе.