Сергей Смагин: "Карлсен - фаворит на победу в Голландии, а Карякин играет очень аккуратно"

Вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин отметил, что норвежец Магнус Карлсен является явным фаворитом на победу на супертурнире в голландском Вейк-ан-Зее. После четырех туров лидирует украинец Павел Эльянов, набравший 3,5 очка. У Карлсена и американца Уэсли Со по 3 балла, у Сергея Карякина и индийца Пенталы Харикришны - по 2,5.

- В таком разношерстном турнире даже треть дистанции имеет очевидное значение, потому что есть много очевидных аутсайдеров, - приводит "Р-Спорт" слова Смагина. - Карлсен почти во всех круговых турнирах стартовал очень тяжело, разыгрываясь в середине дистанции и особенно на финише. А в Вейк-ан-Зее Магнус блестяще провел начало, обыграв очень сильных соперников. Он играет уверенно и хорошо, являясь явным фаворитом турнира. У меня нет сомнений, что Карлсен стремится к победе, и, возможно, она будет очень убедительной.

Карякин очень аккуратно входит в турнир, обыграв очевидного аутсайдера. Он ничего не форсирует, и многое будет зависеть от того, как он в дальнейшем сможет использовать фактор белого цвета. Это нормальный старт для Карякина, он находится "в плюсе", не имел плохих позиций. Но пока его шансы на победу более неясны, чем у того же Карлсена.

В турнире лидирует Павел Эльянов, известный боец. Он на старте обыграл ряд аутсайдеров, но основные партии с очень сложными игроками у него впереди. Если он продолжит играть так же, то может занять высокое место. Но его победа, на мой взгляд, маловероятна.