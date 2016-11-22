10:15 | ШАХМАТЫ

РШФ утверждает, что Карлсен уже оштрафован на 10 процентов от суммы призовых

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Российская шахматная федерация (РШФ) утверждает, что норвежец Магнус Карлсен уже оштрафован за уход с пресс-конференции после поражения в 8-й партии матча за шахматную корону от Сергея Карякина. Его приз будет уменьшен на 10 процентов.

Напомним, что норвежец покинул пресс-конференцию, не дождавшись Сергея Карякина, эмоционально отреагировав на свое первое поражение в матче за мировую шахматную корону. Согласно регламенту, 5 процентов от суммы призовых выплачиваются организатору турнира, компании "Агон", и 5 процентов – Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

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