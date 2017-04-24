Крамник обыграл Харикришну, Карякин сыграл вничью с Войташеком

Россиянин Владимир Крамник одержал победу над Пенталом Харикришной из Индии в четвертом туре шахматного турнира памяти гроссмейстера Вугара Гашимова. В других партиях еще один российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров сыграл вничью с соотечественником Теймуразом Раджабовым, англичанин Майкл Адамс и украинец Павел Эльянов разошлись миром, болгарин Веселин Топалов и американец Уэсли Со поделили очки.

В турнирной таблице лидирует Мамедьяров с 3 очками, второе место делят Эльянов, Топалов, Адамс, Крамник (по 2,5), а замыкают тройку Карякин, Войташек, Со и Раджабов (по 1,5).