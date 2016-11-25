Карякин уступил Карлсену в 10-й партии матча за шахматную корону

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен одержал победу в десятой партии матча за мировую шахматную корону с Сергеем Карякиным. Общий счет встречи теперь равный – 5:5. Поединок проходит в Нью-Йорке.
11-я партия состоится в субботу, Карякин будет играть белыми фигурами. Напомним, по регламенту шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится тай-брейк.
Нью-Йорк (США)
Матч на первенство мира
10-я партия
Карлсен (Норвегия) – КАРЯКИН (Россия) – 1:0
Общий счет – 5:5
Ж и в о й
И зачем я проснулся в 4 утра? Чтобы увидеть, как Серега проигрывает концовку? Эх... Лучше бы спал дальше. Да, обидно, досадно... Говорят, ему надо было вовремя Ладьей на с7 пойти, а он пошел ею на h7 вместо этого.
04:47
KuziakaPm
Лопухнулся на размене пешек в центре.
04:37