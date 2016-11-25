Карякин уступил Карлсену в 10-й партии матча за шахматную корону

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен одержал победу в десятой партии матча за мировую шахматную корону с Сергеем Карякиным. Общий счет встречи теперь равный – 5:5. Поединок проходит в Нью-Йорке.

11-я партия состоится в субботу, Карякин будет играть белыми фигурами. Напомним, по регламенту шахматисты должны провести 12 партий. В случае ничейного результата 30 ноября состоится тай-брейк.

Нью-Йорк (США)

Матч на первенство мира

10-я партия

Карлсен (Норвегия) – КАРЯКИН (Россия) – 1:0

Общий счет – 5:5