В допинг-пробе Поветкина обнаружено ничтожно малое количество остарина

Концентрация запрещенного вещества остарина в допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина составила ничтожно малое количество - всего 10 пикограмм (пикограмм - одна триллионная часть грамма), утверждает ТАСС. 17 декабря было объявлено, что в допинг-пробе Поветкина обнаружено запрещенное вещество остарин. Из-за этого WBC отказался санкционировать титульный характер его боя в Екатеринбурге против канадца Бермейна Стиверна, который отказался боксировать с россиянином.
Ранее глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил о запросе на вскрытие допинг-пробы "Б". Также Рябинский отмечал, что запрещенный препарат мог попасть в организм Поветкина с пищей, либо со спортивным питанием.
nefanat
а что его, полкило должно быть? Где проба Б?
09:15
А-спид
Остарин выводится долго. Если он есть в одной допинг-пробе, должен быть и в следующей. Если его во второй пробе нет - значит и в первой его не было. Скорее всего - использовали грязную посуду.
01:57
докторр
igorvasilevich - читать учись! Нет допинга в пробе В, нет его в предшествующей и последующей пробах! Дерьмо лить - не на ринге быть!
01:30
докторр
Сомов! Извиняйся!
01:27
streletc1783
Пока не вскроют пробу б это не имеет значения.
00:10
Lars Berger
СЭ следует извиниться перед Саней.
23:49 23 декабря
Obl2007
В этих комментах-сборище негодяев-пятиколонников ! Только и могут гряью поливать !
23:02 23 декабря
mobile_actor
Если проба B будет положительной, то новая проба не очень меняет дело, насколько я понимаю.
22:18 23 декабря
Beard
Как лоханулся,не рассчитал время вывода метаболитов.Ещё бы пара деньков и глядишь проконало бы.Водичуи надо было больше пить и потеть больше-банька,девки.А так:"поздно пить боржоми.........".
22:13 23 декабря
shpasic
Стиверна простили за допинг - и этого простят.
22:03 23 декабря
BuroviK 1
Допинг есть , или нет , разницы нет в каком количестве, ничтожно мало или до хрена.Типа чуть чуть больной,но не совсем здоров))))))))
21:48 23 декабря
igorvasilevich
Притом Поветкину не чего бояться максимум на месяц два дисквалифицируют. Второй раз наркоман ловится. В первый раз зря его простили нужно было на год от бокса отстранить и тогда перестал применять во второй раз. Попался на допинги будь хоть мужиков и расскажи в прокуратуре, кто тебе его дал, чтобы врачей садить начать уже.
21:46 23 декабря
igorvasilevich
muzsolini русофоб иди дальше применяй допинг. Вскроют и 100% найдут по этому Поветкин отказывается в суд подавать. Такой же наркоман, как и Еременко из ЦСКА. Слабо быть мужиков проводить в тренажерном зале больше времени. Главней в ночной клуб срулить.
21:40 23 декабря
igorvasilevich
muzsolini Конечно ТАСС уже пойман на лжи. Особенно про уровень жизни в стране, что инфляция за 3 года составила 14 % в России.
21:37 23 декабря
muzsolini
Учи сам, я не младше тебя, ренегат. Пробу Б вскрыли? Вот и молчи в тряпку.
21:37 23 декабря
tryam
я атк понял, на него кто то чихнул или он в баню сходил? оттуда допинг?)
21:36 23 декабря
igorvasilevich
muzsolini Доказано учи уроки, а не ТАСС слушай, который не какого отношения не имеет к спорту.
21:35 23 декабря
muzsolini
Ну конечно. Это же не BBC, не Радио Свобода и не Эхо Москвы.
21:34 23 декабря
igorvasilevich
Притом что утверждает ТАСС - это чистая ложь всегда.
21:33 23 декабря
muzsolini
Тобой доказано? В студию.
21:32 23 декабря
Slim Taller
По утверждению ТАСС. Дальше можно не читать.
21:32 23 декабря
igorvasilevich
Не буду извиняться перед допингером. Принимал он месяц назад осознано и уже доказано.
21:28 23 декабря
alex lav
Ну как, ребята, перед боксером извиняться будете?
21:26 23 декабря