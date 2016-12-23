В допинг-пробе Поветкина обнаружено ничтожно малое количество остарина

Концентрация запрещенного вещества остарина в допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина составила ничтожно малое количество - всего 10 пикограмм (пикограмм - одна триллионная часть грамма), утверждает ТАСС. 17 декабря было объявлено, что в допинг-пробе Поветкина обнаружено запрещенное вещество остарин. Из-за этого WBC отказался санкционировать титульный характер его боя в Екатеринбурге против канадца Бермейна Стиверна, который отказался боксировать с россиянином.

Ранее глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил о запросе на вскрытие допинг-пробы "Б". Также Рябинский отмечал, что запрещенный препарат мог попасть в организм Поветкина с пищей, либо со спортивным питанием.