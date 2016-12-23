21:05 23 декабря | БОКС — Профессиональный

В допинг-пробе Поветкина обнаружено ничтожно малое количество остарина

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Александр ПОВЕТКИН.Сыворотка правды для Поветкина

Концентрация запрещенного вещества остарина в допинг-пробе российского боксера Александра Поветкина составила ничтожно малое количество - всего 10 пикограмм (пикограмм - одна триллионная часть грамма), утверждает ТАСС. 17 декабря было объявлено, что в допинг-пробе Поветкина обнаружено запрещенное вещество остарин. Из-за этого WBC отказался санкционировать титульный характер его боя в Екатеринбурге против канадца Бермейна Стиверна, который отказался боксировать с россиянином.

Ранее глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский заявил о запросе на вскрытие допинг-пробы "Б". Также Рябинский отмечал, что запрещенный препарат мог попасть в организм Поветкина с пищей, либо со спортивным питанием.

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КОММЕНТАРИИ (23)
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nefanat

а что его, полкило должно быть? Где проба Б?

09:15

А-спид

Остарин выводится долго. Если он есть в одной допинг-пробе, должен быть и в следующей. Если его во второй пробе нет - значит и в первой его не было. Скорее всего - использовали грязную посуду.

01:57

докторр

igorvasilevich - читать учись! Нет допинга в пробе В, нет его в предшествующей и последующей пробах! Дерьмо лить - не на ринге быть!

01:30

докторр

Сомов! Извиняйся!

01:27

streletc1783

Пока не вскроют пробу б это не имеет значения.

00:10

Lars Berger

СЭ следует извиниться перед Саней.

23:49 23 декабря

Obl2007

В этих комментах-сборище негодяев-пятиколонников ! Только и могут гряью поливать !

23:02 23 декабря

mobile_actor

Если проба B будет положительной, то новая проба не очень меняет дело, насколько я понимаю.

22:18 23 декабря

Beard

Как лоханулся,не рассчитал время вывода метаболитов.Ещё бы пара деньков и глядишь проконало бы.Водичуи надо было больше пить и потеть больше-банька,девки.А так:"поздно пить боржоми.........".

22:13 23 декабря

shpasic

Стиверна простили за допинг - и этого простят.

22:03 23 декабря

BuroviK 1

Допинг есть , или нет , разницы нет в каком количестве, ничтожно мало или до хрена.Типа чуть чуть больной,но не совсем здоров))))))))

21:48 23 декабря

igorvasilevich

Притом Поветкину не чего бояться максимум на месяц два дисквалифицируют. Второй раз наркоман ловится. В первый раз зря его простили нужно было на год от бокса отстранить и тогда перестал применять во второй раз. Попался на допинги будь хоть мужиков и расскажи в прокуратуре, кто тебе его дал, чтобы врачей садить начать уже.

21:46 23 декабря

igorvasilevich

muzsolini русофоб иди дальше применяй допинг. Вскроют и 100% найдут по этому Поветкин отказывается в суд подавать. Такой же наркоман, как и Еременко из ЦСКА. Слабо быть мужиков проводить в тренажерном зале больше времени. Главней в ночной клуб срулить.

21:40 23 декабря

igorvasilevich

muzsolini Конечно ТАСС уже пойман на лжи. Особенно про уровень жизни в стране, что инфляция за 3 года составила 14 % в России.

21:37 23 декабря

muzsolini

Учи сам, я не младше тебя, ренегат. Пробу Б вскрыли? Вот и молчи в тряпку.

21:37 23 декабря

tryam

я атк понял, на него кто то чихнул или он в баню сходил? оттуда допинг?)

21:36 23 декабря

igorvasilevich

muzsolini Доказано учи уроки, а не ТАСС слушай, который не какого отношения не имеет к спорту.

21:35 23 декабря

muzsolini

Ну конечно. Это же не BBC, не Радио Свобода и не Эхо Москвы.

21:34 23 декабря

igorvasilevich

Притом что утверждает ТАСС - это чистая ложь всегда.

21:33 23 декабря

muzsolini

Тобой доказано? В студию.

21:32 23 декабря

Slim Taller

По утверждению ТАСС. Дальше можно не читать.

21:32 23 декабря

igorvasilevich

Не буду извиняться перед допингером. Принимал он месяц назад осознано и уже доказано.

21:28 23 декабря

alex lav

Ну как, ребята, перед боксером извиняться будете?

21:26 23 декабря

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Материалы других СМИ