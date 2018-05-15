Сауль Альварес исключен из рейтинга WBC из-за отказа от сдачи допинг-проб

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях, мексиканский боксер Сауль Альварес исключен из рейтинга организации, сообщает boxingnews24. Причиной стал отказ спортсмена от прохождения тестов на наличие запрещенных препаратов, которые проводят допинг-офицеры ВАДА.

Альварес ранее уже был отстранен от боев из-за положительных проб на запрещенные препараты перед реваншем с чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным. Дисквалификация мексиканца истечет в середине августа.

По словам президента WBC, боксер будет вновь включен в рейтинг организации после того, как подпишет согласие на сдачу допинг-проб.