Кличко будет работать экспертом на бое Мейуэзер — Макгрегор

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко записал видеообращение, в котором заявил, что будет работать экспертом во время боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейуэзером. Напомним, что бой по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

– Дорогие мои фанаты, – сказал Кличко. – Очень скоро, в ночь с 26 на 27 августа, в Лас-Вегасе состоится ожидаемый многими поединок Мейуэзер – Макгрегор. Я буду работать на этом поединке в качестве эксперта. Буду рад, если мои болельщики посмотрят этот бой.