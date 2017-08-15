Кличко будет работать экспертом на бое Мейуэзер — Макгрегор

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко записал видеообращение, в котором заявил, что будет работать экспертом во время боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейуэзером. Напомним, что бой по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе.
– Дорогие мои фанаты, – сказал Кличко. – Очень скоро, в ночь с 26 на 27 августа, в Лас-Вегасе состоится ожидаемый многими поединок Мейуэзер – Макгрегор. Я буду работать на этом поединке в качестве эксперта. Буду рад, если мои болельщики посмотрят этот бой.
Sinaron
Основной, дети в одиннадцатилетнем возрасте перестают так шутить, а ты там застрял навечно. Тоже мне, сопливый защитник глупых и бездарных братьев.
08:02
Основной
Sinaron, если у тебя нет мыслей, зачем ты этим хвастаешься, мелкий завистник?
03:54
Sinaron
При отсутствии мысли в голове, знание языков не спасает. Do you understand, samsam?
22:02 15 августа
samsam
Кличко свободно владеет английским и немецким. А какими языками владеет синарон?
18:22 15 августа
Sinaron
Сможет ли этот "эксперт" хоть пару слов связать?
17:33 15 августа