12:28 | Бокс — Профессиональный

Глава IBF: "Гассиев имеет невероятный потенциал"


Глава Международной боксерской федерации (IBF) Дерил Пиплз отметил, что российский боксер Мурат Гассиев имеет огромный потенциал, его карьера будет долгой. В ночь на воскресенье Гассиев уступил украинцу Александру Усику, лишившись титулов чемпиона мира в весе до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и IBF.

- Это был великолепный бой двух лучших боксеров в этом весе. Конечно, Усик - невероятный спортсмен. Он очень техничный, но Мурат обладает ударом огромной силы, - циттирует ТАСС Пиплз. - Думаю, что Гассиев в боксе очень и очень надолго, поскольку он еще очень молод и имеет невероятный потенциал. Что касается перехода обоих супертяжелый вес, то мне кажется, они не дотягивает до супертяжей по габаритам.

 

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http://tass.ru/sport/5393719

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