Евгений Тищенко: "Когда у Стиверна нашли запрещенные препараты, Поветкин сказал, что все равно будет драться"

Российский боксер первой тяжелой весовой категории Евгений Тищенко признался, что удивлен новостью о положительной допинг-пробе Александра Поветкина. Он напомнил о том, что и соперника Поветкина Бермейна Стиверна не самая чистая допинг-история.

– Я еще не слышал об этой ситуации. Это большая неожиданность для меня, – сказал Тищенко. – Не знаю, насколько это правда. У Стиверна тоже находили какие-то запрещенные препараты, и была положительная допинг-проба месяц назад. Тогда Поветкин сказал, что все равно будет драться. В любом случае. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Поветкин провалил допинг-тест. Бой со Стиверном отменен. Что известно на данный момент