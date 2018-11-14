Алексей Руденко: "У Усика получится в тяжелом весе, если он перейдет сейчас"

Украинский боксер Алексей Руденко считает, что его соотечественник Александр Усик сможет успешно перейти из первого тяжелого веса в тяжелый.

- Если отталкиваться от данных Усика, то ему и в супертяжах будет неплохо. Конечно, смотря против кого он выйдет. Если против Уайлдера или Джошуа, то те ребята повыше и с ними будет тяжелее. Но он подвижный на ногах, быстрый. Жду, что у него в супертяжах однозначно получится, если он перейдет сейчас. А что ждать? Если есть желание, он завоевал все ключевые пояса в тяжах и чувствует, что может дальше попробовать в супертяжелом весе, то почему бы и нет, – цитирует Руденко "Сегодня". – Конечно, сразу фаворитом веса он не станет, придется пройти не одного бойца, помимо Джошуа и Уайлдера, там есть кубинец по прозвищу Кинг-Конг (Ортис – прим. "СЭ"). Это все крепкие ребята. Но если он настроен, то нужно идти вперед, а там уже как Бог даст. А в плане массы нет ничего сложного. Ну поест на паре дней рождений (смеется). Даже для тех, кто выступает в категории до 81 одного-пяти кило набрать не проблема.

Ранее Усик в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе нокаутировал британца Тони Белью.