Абель Санчес: "Нужно узнать, может ли этот арбитр судить боксерские поединки"

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина Абель Санчес возмущен судейством в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. Бой в Лас-Вегасе завершился вничью, а один из арбитров Адалайд Берд отметил в своей судейской карточке, что счет 118:110 в пользу Альвареса.

– Нужно узнавать у компетентных органов, может ли Берд судить боксерские поединки, – цитирует AFP Санчеса. – Я не понимаю, что это было. И это не первый случай с Бердом. Альварес просто никак не мог выиграть этот бой.

Прямая трансляция боя Головкин – Альварес // Видео боя Головкин – Альварес