09:51 | БОКС

ВАДА проведет слушания по делу Алояна в ноябре

0
0
0

Тренер российского боксера Миши Алояна Эдуард Кравцов подчеркнул, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в ноябре проведет слушания по делу спортсмена.

Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала документы, согласно которым допинг-проба Алояна, взятая 21 августа 2016 года, дала положительный результат на вещество туаминогептан.

- В ноябре состоится совещание в ВАДА, - приводит ТАСС слова Кравцова. - Все наши доводы подтверждаются, наличие найденного препарата близко к нулю.

Ранее сообщалось, что Алоян принимал лекарство от простуды, применение которого разрешено во внесоревновательный период.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3665753

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ