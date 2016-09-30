ВАДА проведет слушания по делу Алояна в ноябре

Тренер российского боксера Миши Алояна Эдуард Кравцов подчеркнул, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) в ноябре проведет слушания по делу спортсмена.

Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала документы, согласно которым допинг-проба Алояна, взятая 21 августа 2016 года, дала положительный результат на вещество туаминогептан.

- В ноябре состоится совещание в ВАДА, - приводит ТАСС слова Кравцова. - Все наши доводы подтверждаются, наличие найденного препарата близко к нулю.

Ранее сообщалось, что Алоян принимал лекарство от простуды, применение которого разрешено во внесоревновательный период.