Усик рассказал, почему не кричал "Слава Украине" после победы над Гассиевым в Москве

Украинец Александр Усик на пресс-конференции в Киеве ответил, почему на стал кричать "Слава Украине" после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) 21 июля в СК "Олимпийский" в Москве.

- Почему не кричали "Слава Украине" после победы над Гассиевым?

- Есть много людей, которые что-то кричат. Я хочу сказать, что я готов 24 часа кричать "Слава Украине", если бы эти люди (политики. - "СЭ") вернули в мою страну мир, подняли бы пенсии пенсионерам или вернули бы улыбки тем, кто не улыбается.

31-летний украинец, одержав победу над Гассиевым, стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и WBC.

Ранее стало известно, что Усик отказался от звания Герой Украины.