19:42 | БОКС

Сергей Ковалев: "Я переоценил Уорда и перетренировался"

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Экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF и IBO Сергей Ковалев на презентации своей автобиографической книги "На грани" заявил, что не одержал над Андре Уордом убедительную победу из-за переоценки соперника до боя.

– Что касается Уорда, то я переоценил его и перетренировался. Я успокаиваю себя тем, что он – олимпийский чемпион, а по я выиграл первые четыре раунда совершенно точно, и если бы мы были на олимпиаде, то победу бы отдали мне. Это, конечно, шутка. Всего я считаю, я выиграл восемь-десять раундов, но вмешалась политика, ведь бой проходил на территории США и победу отдали американскому боксеру. (Сергей ФИШ)

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