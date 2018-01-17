Сагайдаковская может провести следующий бой весной

Андрей Токарев, менеджер россиянки Инны Сагайдаковской, которая выступает Yuka Boxing, отметил, что спортсменка может стать первой российской абсолютной чемпионкой мира по боксу. Также Токарев добавил, что следующий бой Сагайдаковской планируется весной 2018.

– Сейчас мы рассматриваем варианты, с кем и когда Инне подраться дальше, – цитирует клубная пресс-служба Токарева. – Сначала мы планируем сделать ей супер-бой с чемпионкой мира по двум версиям WBA и WBO Ханной Габриэль в категории до 69 кг. Говоря о месте и датах, думаем весной – в апреле вплоть до середины мая, в США или Коста-Рике. Следующей соперницей планируем Крис Намус из Уругвая ЧМ IBF. "Ледяная Королева" может стать первой российской абсолютной чемпионкой мира по боксу. К слову, достижением достойным книги Гиннеса России, можно отнести уже тот факт, что она стала чемпионкой мира за 7 боев.

Смотрите, к чему мы идем, весной – летом Инна может подраться в 69 кг и стать абсолютной чемпионкой, но на этом мы не остановимся. Думаю, что осенью или зимой 2018 противостояние между двумя абсолютными чемпионками Сагайдаковской и Сесилией Брейхус может стать боем года в 66 кг. Никому до этого не удавалось достичь подобной высоты в женском боксе стать абсолютом в двух весовых категориях, ни Наталье Рогозиной, ни Лейле Али или Холли Холлмс, к примеру.