Раджаб Бутаев готовится провести 3-й бой на профессиональном ринге в США

Россиянин Раджаб Бутаев может провести свой третий поединок на профессиональном ринге 21 октября в США. В 2016 году россиянин дважды выходил на ринг за океаном. Оба боя Бутаев провел в весовой категории до 66,7 кг, завершив поединки победами нокаутом.

– 21 октября в Миссисипи планируется проведение вечера бокса с участием Раджаба Бутаева, – цитирует "Р-Спорт" тренера сборной России по боксу Эдуарда Кравцова. – Позавчера он улетел на подготовку в Лос-Анджелес, и с завтрашнего дня у него начинается подготовка с тренером по ОФП. А я полечу в США через несколько дней, и мы начнем уже специализированную подготовку. Возможно, уже в середине декабря Раджаб проведет бой за звание чемпиона мира WBC-Junior. Наша задача – до Нового года постараться войти в двадцатку рейтинга по WBC.

Напомним, что в 2014 году Бутаев стал чемпионом России на любительском ринге, а в 2013 году завоевал золото Универсиады в Казани. В 2015 году Бутаев завоевал олимпийскую лицензию на Игры XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро, однако тренеры национальной сборной отдали предпочтение другому россиянину – Андрею Замковому, также ставшему обладателем олимпийской квоты.