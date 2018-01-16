13:33 | Бокс

Президент IBO: "Михалкин отказался от титула IBO ради боя с Ковалевым"


Президент IBO Эдвард Левайна отметил, что россиянин Игорь Михалкин может удивить своего соотечественника Сергея Ковалева. Левайна также добавил, что Михалкин отказался от своего титула IBO, чтобы сразиться с Ковалевым

– Михалкин отказался от своего титула IBO, чтобы сразиться с Ковалевым, – цитирует "Р-Спорт" Левайна. – Мы санкционировали вакантный титул с Каро Муратом из Германии. Это огромный шаг для Михалкина. Он очень сильный и преданный. И может удивить Ковалева.

Напомним, что бой Михалкин – Ковалев пройдет 3 марта в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/fights/20180116/1131200859.html

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