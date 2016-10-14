16:54 | БОКС

Олег Меньшиков: "Кубинский тренер будет работать в сборной России в качестве эксперимента"

0
0
0

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по боксу Олег Меньшиков рассказал, что в команде не планируют просить помощи у зарубежных специалистов. Он добавил, что рекомендованный исполкомом ФБР кубинский тренер Умберто Орта будет работать в качестве эксперимента.

– Мы знакомы достаточно давно, изначально речь шла о работе в "Торпедо". Но сейчас не имеет смысла раздувать эту ситуацию, – приводит слова Меньшикова ТАСС. – Никто не собирается просить помощи у кубинских тренеров, просто мы хотим поработать вместе, поучиться чему– то.

После Олимпиады в Бразилии исполком ФБР решил не продлевать соглашение с уже бывшим главным тренером команды Александром Лебзяком.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3705842

0
0
0


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ