Лебедев встретится с Гассиевым 3 декабря в Москве

Бой между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянином Денисом Лебедевым и его соотечественником Муратом Гассиевым запланирован на 3 декабря в Москве, информирует ТАСС. Об этом сообщил руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Также известно, что в вечере бокса примет участие российский боксер Дмитрий Кудряшов и планируется дебют на профессиональном ринге перешедших из любительского бокса Алексея Егорова и Андрея Афонина.