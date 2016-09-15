17:55 | БОКС

Лебедев встретится с Гассиевым 3 декабря в Москве

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Бой между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянином Денисом Лебедевым и его соотечественником Муратом Гассиевым запланирован на 3 декабря в Москве, информирует ТАСС. Об этом сообщил руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

Также известно, что в вечере бокса примет участие российский боксер Дмитрий Кудряшов и планируется дебют на профессиональном ринге перешедших из любительского бокса Алексея Егорова и Андрея Афонина.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3624406

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