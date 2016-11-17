Конференция ФБР возобновила работу после информации о заложенной бомбе

Отчетно-выборная конференция Федерации бокса России возобновила свою работу, сообщает "Р-Спорт". Ранее она была прервана из-за анонимного звонка с сообщением о заложенной в здании ОКР бомбе. На место приехали кинологи, обследовавшие здание 10 минут. После этого участники смогли продолжить работу. На конференции ФБР, на которой должны состояться выборы президента федерации, присутствуют 43 делегата из 84.

На пост главы ФБР ранее было выдвинуто четыре кандидата: экс-президенты федерации бокса Эдуард Хусаинов и Евгений Муров, президент Московской областной федерации бокса Сергей Данилов и представитель данной организации Евгений Котляр. Действующий глава организации Борис Иванюженков не будет баллотироваться на новый срок. Иванюженков, приглашенный на заседание, отсутствует на конференции, собрание ведет вице-президент и член исполкома ФБР Евгений Судаков.

Исполком ФБР сначала назначил конференцию на 12 октября, но затем перенес ее на 17 ноября. Однако 14 ноября конференция вновь была отложена, новая дата - 1 февраля. Альтернативная группа инициировала проведение собрания в ранее назначенный срок, 17 ноября. Делегаты отчетно-выборной конференции, которая является высшим органом ФБР, единогласно проголосовали за отмену решения исполкома федерации о переносе конференции на 1 февраля.