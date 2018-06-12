Допинг-пробы с чемпионата мира по боксу в Сочи будут изучены за пределами России

Руководство Международной ассоциации любительского бокса (АИБА) объявило о том, что допинг-пробы спортсменов на чемпионате мира в Сочи будут анализироваться за пределами России. Мировое первенство пройдет в 2019 году.

Такое решение было принято в связи с требованиями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). При этом ранее организация выступала против проведения чемпионатами мира в России, так как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) еще не восстановлено в правах и официально не может проводить анализы допинг-проб.

Также ВАДА заявляло о возможных санкциях для АИБА, однако в боксерской организации подчеркнули, что выбрали Россию в качестве хозяйки чемпионата из-за отсутствия других заявок.

Окончательный вопрос анализа допинг-проб с чемпионата мира будет решен 14 июня.