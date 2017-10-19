Алексей Титов: "Бой между Поветкиным и Хаммером может стать за элиминатор WBO"

Исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Алексей Титов отметил, что боксер Александр Поветкин заслуживает того, чтобы стать чемпионом мира. Титов также добавил, что бой между российским спортсменом и Кристианом Хаммером может иметь статус отборочного за звание обязательного претендента на поединок с чемпионом WBO Джозефом Паркером.

– Контракт у команды Хаммера уже есть, – цитирует "Р-Спорт" Титова. – На 99,9% то, что он его подпишет. Думаю, что до конца следующей недели официально объявим. Хаммер занимает самую высокую позицию в рейтинге из всех возможных вариантов – первая строчка WBO, восьмой в BoxRec. На следующей неделе я лечу на конгресс WBO, и мы непосредственно с президентом Валькарселем будем договариваться о том, что Саша станет обязательным претендентом в случае победы 15 декабря.

У Саши есть второй по значимости титул WBO – International, и я думаю, что WBO должна пойти навстречу по этому вопросу и придать статус отборочного к предстоящему поединку.

Мы хотим не разовую акцию с участием Поветкина. Мы хотим сделать бой с Паркером уже в июле 2018 года под международную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге. Это большой бой для России, для Саши. Это планы, долгосрочная перспектива. Саша заслуживает того, чтобы стать чемпионом мира.

Напомним, что бой между Александром Поветкиным и Кристианом Хаммером пройдет 15 декабря в Екатеринбурге.